В Кремле заявили, что переговоры Путина и Байдена пока не планируются

Планов по проведению переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня нет такого в планах. Насколько я понимаю, не было готовности американской стороны", — ответил он на вопрос, состоятся ли в ближайшее время переговоры Путина и Байдена.

Ранее в Кремле оценили возможность новой холодной войны с США. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва надеется на лучшее, но готова к худшему.

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