В Кремле заявили, что переговоры Путина и Байдена пока не планируются
Вашингтон не заявил о своей готовности, отметил пресс-секретарь президента РФ.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Планов по проведению переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня нет такого в планах. Насколько я понимаю, не было готовности американской стороны", — ответил он на вопрос, состоятся ли в ближайшее время переговоры Путина и Байдена.
Ранее в Кремле оценили возможность новой холодной войны с США. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва надеется на лучшее, но готова к худшему.
Напомним, в недавнем интервью президент США Джо Байден оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Реакция президента России не заставила себя ждать: Владимир Путин предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с российским лидером.
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