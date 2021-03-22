В Кремле рассказали, взял ли Путин ядерный чемоданчик с собой на отдых в тайгу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник ответил на вопрос, был ли у Владимира Путина с собой ядерный чемоданчик во время отдыха в тайге.

"Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой страны мира", — заверил он.

Напомним, что во время отдыха в тайге Путин и Шойгу много гуляли пешком, катались на вездеходах и посетили мастерскую, где министр обороны занимается резьбой по дереву. Судя по всему, уик-энд Путину понравился: на прощание он спустился к колодцу, из которого вместе с Шойгу выпил воды, а после бросил монету в находящийся рядом ручей (видимо, чтобы вернуться).

К слову, пару лет назад ядерный чемоданчик впервые показали в раскрытом виде. Кнопка запуска ракет, вопреки фантазиям сценаристов кинематографа, оказалась белого цвета.

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