Профессия таксиста оказалась самой востребованной в Москве и Петербурге

Работа водителем такси стала одной из самых популярных среди российских соискателей по итогам 2020 года, а наибольшее число вакансий с соответствующими предложениями было размещено в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого сервисом "Работа.ру" и службой заказа такси "Ситимобил".

Так, на столицу страны в период с января 2020 года по февраль 2021 года пришлось сразу 36% вакансий таксистов. Санкт-Петербург, где было размещено 6% от всех предложений, занял второе место. Около 2% от общего числа набрали Омск, Екатеринбург и Челябинск.

Среди преимуществ респонденты назвали выбор гибкого графика, который можно совместить с основной занятостью. Так, сразу 11% опрошенных выбрали именно эту профессию в качестве подработки, что оказалось вторым по популярности вариантом после сборщика заказов в магазине (14%).

Также выяснилось, что большинство соискателей на должность водителя такси — мужчины (52%). Женщин среди тех, кто хотел бы работать в этой сфере, 7%, а ещё 41% опрошенных не указали свой пол. Доминирующим возрастом для этой вакансии стал промежуток от 25 до 34 лет (31%), следом идут кандидаты от 36 до 45 (28%) и от 46 до 65 (23%). Но молодёжь тоже смотрит в сторону этой работы, на соискателей от 18 до 24 лет приходится 14% резюме.

Кроме того, среднестатистический водитель в стране имеет стаж вождения более 20 лет (более 35% респондентов). Не менее 10 лет машиной управляет 21% опрошенных, а 16% — за рулём около 15 лет. Ещё 9% имеют стаж свыше семи лет.

Всего в опросе приняли участие 14 415 человек. Авторы исследовали около 150 тысяч вакансий и 100 тысяч резюме.

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