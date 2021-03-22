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Песков рассказал о таёжной экипировке Путина: В Сибири в пальто и туфлях и не походишь

В тувинской тайге весна ещё не наступила, поэтому одеться пришлось потеплее.

22 марта 2021, 09:39

Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отдыхе Владимира Путина в тайге. По его словам, российский лидер в компании министра обороны провёл выходные в Туве. Внимание журналистов привлекла экипировка президента. Песков объяснил, что погодные условия в Сибири суровые, поэтому пришлось одеться потеплее.

Гуляют и катаются на вездеходе: Песков рассказал, как Путин и Шойгу отдыхают в тайге

Гуляют и катаются на вездеходе: Песков рассказал, как Путин и Шойгу отдыхают в тайге

"В Сибири в брюках, туфлях и пальто особо не походишь, поэтому экипировка сибирская", — прокомментировал представитель Кремля, добавив, что речь идёт об одежде отечественного производства.

Спросили у Пескова и о фотографиях, на которых Путин и Шойгу сидят за столом, сервированным закусками, салом и солёными огурцами.

"Они всё-таки обедали. Это часть обеденного стола", — пояснил пресс-секретарь президента.

Шойгу показал Путину свою мастерскую резьбы по дереву во время отдыха в тайге

Шойгу показал Путину свою мастерскую резьбы по дереву во время отдыха в тайге

Напомним, что во время отдыха в тайге Путин и Шойгу много гуляли пешком, катались на вездеходах и посетили мастерскую, где министр обороны занимается резьбой по дереву. Судя по всему, уик-энд Путину понравился — на прощание он спустился к колодцу, из которого вместе Шойгу выпил воды, а после бросил монету в находящийся рядом ручей (видимо, чтобы вернуться).

Отметим, что это не первая совместная поездка российского президента и министра обороны в тайгу. Путин и Шойгу бывали там в 2019 году.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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