Песков рассказал о таёжной экипировке Путина: В Сибири в пальто и туфлях и не походишь
В тувинской тайге весна ещё не наступила, поэтому одеться пришлось потеплее.
Фото © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отдыхе Владимира Путина в тайге. По его словам, российский лидер в компании министра обороны провёл выходные в Туве. Внимание журналистов привлекла экипировка президента. Песков объяснил, что погодные условия в Сибири суровые, поэтому пришлось одеться потеплее.
"В Сибири в брюках, туфлях и пальто особо не походишь, поэтому экипировка сибирская", — прокомментировал представитель Кремля, добавив, что речь идёт об одежде отечественного производства.
Спросили у Пескова и о фотографиях, на которых Путин и Шойгу сидят за столом, сервированным закусками, салом и солёными огурцами.
"Они всё-таки обедали. Это часть обеденного стола", — пояснил пресс-секретарь президента.
Напомним, что во время отдыха в тайге Путин и Шойгу много гуляли пешком, катались на вездеходах и посетили мастерскую, где министр обороны занимается резьбой по дереву. Судя по всему, уик-энд Путину понравился — на прощание он спустился к колодцу, из которого вместе Шойгу выпил воды, а после бросил монету в находящийся рядом ручей (видимо, чтобы вернуться).
Отметим, что это не первая совместная поездка российского президента и министра обороны в тайгу. Путин и Шойгу бывали там в 2019 году.
Выбор редакции
В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT
Путин во время отдыха в тайге бросил монетку, чтобы вернуться — видео
МИД РФ: США не поддержали предложение Путина о разговоре с Байденом
В Норильске силовики задержали тренера по дзюдо за пособничество террористам — видео
Главная битва сезона: где и во сколько смотреть ЧМ-2021 по фигурному катанию
Комментариев: 0