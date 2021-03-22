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МИД РФ: США не поддержали предложение Путина о разговоре с Байденом

Вашингтон упустил возможность для поиска выхода из тупика в отношениях с Москвой.

22 марта 2021, 10:03
<p>Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС</p>

Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Соединённые Штаты не поддержали предложение президента России Владимира Путина о проведении разговора с американским лидером Джо Байденом 19 марта или 22 марта. С таким заявлением выступил МИД РФ.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, отказавшись от открытой видеоконференции президентов, Вашингтон упустил возможность для поиска выхода из тупика в отношениях с Москвой. Российская сторона предлагала с помощью такого мероприятия в открытом режиме обсудить накопившиеся двусторонние проблемы, а также тематику стратегической стабильности.

"Ответственность за это [лежит] целиком на США", — подчеркнули в министерстве.

Накануне в столицу прибыл посол России в США Анатолий Антонов. Дипломат не стал комментировать отношения двух стран. Сегодня он посетил здание МИД РФ, покинул его тоже без комментариев.

В Кремле заявили, что переговоры Путина и Байдена пока не планируются

В Кремле заявили, что переговоры Путина и Байдена пока не планируются

Ранее в Кремле оценили возможность новой холодной войны с США. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва надеется на лучшее, но готова к худшему.

Напомним, в недавнем интервью президент США Джо Байден оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Реакция президента России не заставила себя ждать: Владимир Путин предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с российским лидером.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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