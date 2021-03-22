В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT

Санкционные устремления оппонентов РФ, в частности США, идут по нарастающей. Эти действия носят необоснованный и абсолютно непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одной угрозы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность отключения страны от международной расчётной системы SWIFT.

"Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов продолжаются. Конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", — сказал Песков, отвечая на вопрос, оценивают ли в Кремле угрозу отключения России от SWIFT как серьёзную.