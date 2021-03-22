В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT
Там подчеркнули, что санкционные действия оппонентов РФ идут по нарастающей.
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Санкционные устремления оппонентов РФ, в частности США, идут по нарастающей. Эти действия носят необоснованный и абсолютно непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одной угрозы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность отключения страны от международной расчётной системы SWIFT.
"Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов продолжаются. Конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", — сказал Песков, отвечая на вопрос, оценивают ли в Кремле угрозу отключения России от SWIFT как серьёзную.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отказа от использования контролируемых Западом международных платёжных систем. Дипломат уверен, что санкционные риски нужно снижать путём укрепления своей технологической самостоятельности.
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