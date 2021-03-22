Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT

Там подчеркнули, что санкционные действия оппонентов РФ идут по нарастающей.

22 марта 2021, 10:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Санкционные устремления оппонентов РФ, в частности США, идут по нарастающей. Эти действия носят необоснованный и абсолютно непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одной угрозы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность отключения страны от международной расчётной системы SWIFT.

"Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов продолжаются. Конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", — сказал Песков, отвечая на вопрос, оценивают ли в Кремле угрозу отключения России от SWIFT как серьёзную.

Экономист предсказал панику на валютном рынке в случае отключения России от SWIFT

Экономист предсказал панику на валютном рынке в случае отключения России от SWIFT

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отказа от использования контролируемых Западом международных платёжных систем. Дипломат уверен, что санкционные риски нужно снижать путём укрепления своей технологической самостоятельности.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Посол Антонов не стал давать комментарии после консультации по российско-американским отношениям

сегодня в 10:58

Лавров заявил о необходимости отказа от контролируемых Западом платёжных систем

вчера в 22:40

МИД РФ: США не поддержали предложение Путина о разговоре с Байденом

сегодня в 10:03

"Самоизолировался дома": Заразившийся ковидом Ургант рассказал о самочувствии

сегодня в 10:56

В Норильске силовики задержали тренера по дзюдо за пособничество террористам — видео

сегодня в 10:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1