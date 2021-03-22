"Немножечко тут раздеваюсь": Асмус под задорное "Эть" осталась в кадре в одних панталонах — видео

Кристина Асмус разделась на публику. Видео © Instagram / asmuskristina

Актриса театра и кино Кристина Асмус очень раскрепощённо ведёт себя перед камерой, однако подписчиков в социальных сетях вольностями радует нечасто. Но не после очередных успешно отыгранных спектаклей. На этот раз артистка выступила перед поклонниками из раздевалки театра, постепенно снимая с себя одежду, передают "Дни.ру".

"Кайфанула адски! Надеюсь, что и зритель тоже. Очень устала, но усталость приятная. Немножечко тут раздеваюсь", — так оценила происходящее в сториз её инстаграма сама актриса.

Сначала она сняла с себя нижнюю часть костюма, оставшись в юбке. А затем, под задорное "Эть!", стянула с себя и её, продемонстрировав всем белые короткие панталоны.

Ранее Кристина Асмус рассказала о планах завести ещё несколько детей. Напомним, она воспитывает семилетнюю дочь Анастасию от брака с юмористом Гариком Харламовым, развод с которым произошёл в октябре 2020 года.

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