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В Норильске силовики задержали тренера по дзюдо за пособничество террористам — видео

Он переписывался с находящимися в международном розыске боевиками и организовывал религиозные обряды.

22 марта 2021, 10:52

Задержание тренера по дзюдо в Норильске по обвинению в пособничестве террористам. Видео © Пятый канал

В Норильске бойцы СОБР провели задержание 25-летнего тренера по дзюдо, который подозревается в пособничестве террористам, а также публичных призывах к террористической деятельности.

По данным силовиков, подозреваемый вёл переписку в мессенджерах с боевиками, находящимися в международном розыске, а также использовал спортзал школы для нелегального проведения религиозных исламских обрядов. Их посещало около 70 мусульман, среди которых были и радикалы, проходящие по уголовным делам о терроризме, передаёт Пятый канал.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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