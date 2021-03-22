В Норильске силовики задержали тренера по дзюдо за пособничество террористам — видео
Он переписывался с находящимися в международном розыске боевиками и организовывал религиозные обряды.
Задержание тренера по дзюдо в Норильске по обвинению в пособничестве террористам. Видео © Пятый канал
В Норильске бойцы СОБР провели задержание 25-летнего тренера по дзюдо, который подозревается в пособничестве террористам, а также публичных призывах к террористической деятельности.
По данным силовиков, подозреваемый вёл переписку в мессенджерах с боевиками, находящимися в международном розыске, а также использовал спортзал школы для нелегального проведения религиозных исламских обрядов. Их посещало около 70 мусульман, среди которых были и радикалы, проходящие по уголовным делам о терроризме, передаёт Пятый канал.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ задержала 14 украинских неонацистов в Геленджике и Ярославле.
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