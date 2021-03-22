Посол Антонов не стал давать комментарии после консультации по российско-американским отношениям

Прибывший 21 марта в Москву посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов сегодня принял участие в консультациях по российско-американским отношениям. Однако, что именно обсуждалось на встрече, журналистам выяснить не удалось.

Как сообщает ТАСС, дипломат покинул здание МИД РФ в обход встречавших его представителей прессы. Некоторые журналисты всё же попытались задать послу вопросы, но тот в ответ молчал. А позже попросил пока не беспокоить его.

Добавим, что консультация продолжалась около двух часов.

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