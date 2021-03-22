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Посол Антонов не стал давать комментарии после консультации по российско-американским отношениям

Дипломат попросил журналистов пока не беспокоить его.

22 марта 2021, 10:58
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Прибывший 21 марта в Москву посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов сегодня принял участие в консультациях по российско-американским отношениям. Однако, что именно обсуждалось на встрече, журналистам выяснить не удалось.

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Как сообщает ТАСС, дипломат покинул здание МИД РФ в обход встречавших его представителей прессы. Некоторые журналисты всё же попытались задать послу вопросы, но тот в ответ молчал. А позже попросил пока не беспокоить его.

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Добавим, что консультация продолжалась около двух часов.

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Как ранее писал Лайф, 17 марта США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. Исключения сделаны лишь в рамках сотрудничества в области космоса. Кроме того, с нелестным заявлением в адрес российского лидера Владимира Путина выступил президент Штатов Джо Байден. Американский политик указал также, что Москва должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал истерикой от бессилия. После этого посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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