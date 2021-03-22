"Спасибо, Михалыч": Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

⚡⚡⚡ Официально: Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера #ЦСКА.



Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество.



Спасибо за всё, Михалыч! https://t.co/NB8LfiYoVw pic.twitter.com/2KBA8KxzRb — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 22, 2021

"Для меня было честью работать в таком великом клубе, как ПФК ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения", — заявил специалист.

Он также выразил благодарность руководству, болельщикам, тренерскому штабу, сотрудникам клуба и игрокам.

Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году. За это время он провёл в стане армейцев 167 матчей, в которых было одержано 82 победы. При белорусском наставнике красно-синие сумели взять Суперкубок России — 2018 и дважды обыграть мадридский "Реал" в Лиге чемпионов.

По сообщениям "Чемпионата", уже завтра команду возглавит легенда ЦСКА Ивица Олич. Как сообщили изданию источники, он уже подписал контракт с командой.

Добавим, что в составе ЦСКА Ивица Олич выступал с 2003 по 2006 год. За это время он провёл 112 матчей в стане армейцев и отметился 44 забитыми мячами. Сейчас он является ассистентом главного тренера сборной Хорватии Златко Далича.

ЦСКА пока что занимает пятое место в чемпионате России, имея в активе 40 очков. В последнем матче красно-синие уступили "Зениту" 2:3.

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