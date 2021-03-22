Назван срок отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Все необходимые мероприятия могут быть завершены за 10 дней.
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Роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменён уже к 2 апреля — Дню единения народов двух стран. Об этом сообщает БелТА.
Как указывает агентство, к такому выводу пришла Комиссия Парламентского собрания Союза двух государств. Её заседание состоялось сегодня в Москве.
Стоит отметить, что работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведётся уже не первый год. В 2019 году была утверждена соответствующая дорожная карта. Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года. Экс-госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота ранее утверждал, что министерства связи двух стран обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю — октябрю 2020-го, указывая, что дорожная карта выполняется по графику.
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