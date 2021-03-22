Назван срок отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменён уже к 2 апреля — Дню единения народов двух стран. Об этом сообщает БелТА .

Стоит отметить, что работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведётся уже не первый год. В 2019 году была утверждена соответствующая дорожная карта. Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года. Экс-госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота ранее утверждал, что министерства связи двух стран обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю — октябрю 2020-го, указывая, что дорожная карта выполняется по графику.