Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Назван срок отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Все необходимые мероприятия могут быть завершены за 10 дней.

22 марта 2021, 11:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменён уже к 2 апреля — Дню единения народов двух стран. Об этом сообщает БелТА.

Как указывает агентство, к такому выводу пришла Комиссия Парламентского собрания Союза двух государств. Её заседание состоялось сегодня в Москве.

Отмена роуминга между РФ и Белоруссией может потребовать изменения законов

Отмена роуминга между РФ и Белоруссией может потребовать изменения законов

Стоит отметить, что работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведётся уже не первый год. В 2019 году была утверждена соответствующая дорожная карта. Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года. Экс-госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота ранее утверждал, что министерства связи двух стран обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю — октябрю 2020-го, указывая, что дорожная карта выполняется по графику.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Роуминг в странах ЕАЭС могут отменить к 2025 году

3 февраля, 20:25

Эксперты ЭИСИ обсудили причины распада Советского Союза

сегодня в 11:05

В Пензенской области экс-главу участкового избиркома обвинили в фальсификации итогов губернаторских выборов

сегодня в 11:15

Бузова раскрыла свою роль в треш-шоу "Маска" и удивила Киркорова — видео

сегодня в 12:13

"Я продолжаю её любить": Скопинский маньяк признался, что его чувства к жертве никуда не исчезли

сегодня в 12:18

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1