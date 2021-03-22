Учёные вычислили, когда коронавирус появился в Ухани

Распространение коронавирусной инфекции в Ухани (Китай) началось в октябре 2019 года. Тогда появились самые первые случаи заражения, на которые никто попросту не обратил внимания. Об этом говорят результаты исследования группы американских учёных, опубликованные в научном журнале Science.

Так, свои выводы эксперты сделали, основываясь на пересчёте частоты мутаций и распространения возбудителя вируса. В исследовании учёные задействовали подробную информацию о том, в каких именно районах Ухани регистрировались случаи заражения перед введением масштабного локдауна.

Один из авторов инициативы, профессор отдела инфекционных заболеваний и глобального общественного здравоохранения медицинской школы Калифорнийского университета, Джоэл Вертхайм, констатировал, что первое появление коронавируса SARS-CoV-2 в провинции Хубэй было зафиксировано в середине октября 2019 года. При этом он отметил, что с того момента до декабря того же года число случаев заражения было крайне мало, чтобы на это обратили внимание. В результате как раз к декабрю возбудитель уже вышел за пределы региона.

Как пояснили специалисты, после этого власти Китая ввели жёсткие ограничения в стране и взяли ситуацию под контроль, однако сделали это слишком поздно, так как инфекция уже успела распространиться по миру. Вместе с тем, по словам исследователей, при выполнении некоторых условий пандемии можно было избежать с 70-процентной гарантией. SARS-CoV-2 мог просто "выдохнуться", если бы заражённых вовремя изолировали, уверены эксперты.

При этом, пояснили учёные, из-за того что CoViD-19 распространялся в городах с высокой плотностью населения, он приобрёл эпидемический характер. По словам Вертхайма, человечество было не готово именно к такому типу возбудителя. Он уточнил, что вирусы, с которыми люди сталкивались раньше, были более смертоносными, но поражали меньшее количество человек. С ковидом же ситуация иная: в мировых масштабах смертность от него относительно мала, но число заражённых людей, а также лёгкое распространение делают его наиболее опасным из всех известных.

Ранее СМИ раскрыли первые выводы экспертов ВОЗ об источнике коронавируса. Делегация учёных побывала в Китае, где посетила город Ухань. Как выяснилось, новый вид коронавируса мог распространиться из-за торговли животными в стране.

Авторы