"Об этих зверствах никто не знал": Родители избитых тренером детей-фигуристов обратились в СК с жалобой
Руководство школы фигурного катания ограничилось выговором сотруднице.
Родители избитых тренером детей-фигуристов обратились в СК с жалобой. Видео © LIFE
Родители воспитанников детской спортивной школы из городского округа Щербинка в Новой Москве обратились в Следственный комитет с жалобой на тренера, которая во время занятий жестоко избивает детей. Спартанские методы наставницы Татьяны Шилиной сняла на камеру одна из матерей.
Как оказалось, попавший на видео случай далеко не единственный, а родители были не в курсе происходящего, так как тренер угрожала детям, если они на что-то пожалуются.
Воспитание по-спартански: тренер по фигурному катанию схватила ребёнка за шкирку и швырнула на лёд — видео
"Об этих зверствах никто не знал. Детям, оказывается, нельзя было про это рассказывать. Это не единичный случай, нас сейчас написало заявление уже восемь человек", — рассказала Лайфу мама одной из воспитанниц.
У Шилиной занимаются дети в возрасте от семи до двенадцати лет. Тренер позволяет себе швырять воспитанников на лёд, бить по лицу и рукам, а также сильно трясти за плечи. У одной девочки после таких методов на руке остался шрам, а ещё одна из учениц несколько минут не поднималась со льда после того, как её бросила наставница.
Обратившиеся к правоохранителям взрослые уверены, что многие родители просто ещё не в курсе зверств Шилиной. Отметим, что после просьбы уволить тренера руководство школы просто вынесло сотруднице выговор и пообещало тщательнее следить за тренировками.
"Доказательств и фактов на самом деле море. Начиная от банальной переписки между родителями, чьи дети претерпели насилие и издевательства, заканчивая различными фотографиями, аудиозаписями разговоров с этим тренером и лицами из числа работников комплекса, которые являлись непосредственными очевидцами событий", — рассказал адвокат Владимир Слащев.
Юрист отметил, что следователи уже проводят проверку по факту произошедшего, родители вызываются для дачи пояснений.
Ранее Лайф рассказывал, что в Омской области учительница избила второклассника указкой и натравила на него других детей. В Министерстве образования региона пояснили в беседе с Лайфом, что мальчик находится на учёте из-за отклонений в поведении.
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