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"Даже усталость идёт": Поклонники засыпали похудевшего Серова комплиментами

Артист кокетливо указал на свой уставший вид.

23 марта 2021, 15:08

Поклонники засыпали комплиментами похудевшего Александра Серова. Видео © Instagram / alexander_serov_official

Народный артист России Александр Серов порадовал поклонников новым видео в "Инстаграме", на котором признался в любви фанатам и поблагодарил их за преданность. Однако бурную реакцию вызвали не тёплые слова исполнителя, а его внешний вид — подписчики не смогли оставить заметно похудевшего кумира без комплиментов.

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Ролик Серов снял после выступления в Зеленограде и сразу попросил прощения за свой уставший вид, однако это не смутило поклонников.

Красивый, вам даже усталость идёт


valentinakochetko

Вы несравненный и наилучший, красавец, мы вас любим и ценим, Саша

svet.a0510

Прекрасен, неповторим, бесконечно обожаем! Здоровья вам, Александр, и творческих успехов!

svetlaya_vesna5

Подписчики также поздравили певца с наступающим днём рождения, ведь уже завтра, 24 марта, Серову исполнится 67 лет. Фанаты пожелали ему здоровья, успехов, долголетия и новых песен. А артист, в свою очередь, пригласил зрителей на своё выступление в городе Александрове, где когда-то он давал свои первые концерты.

Ранее Лайф рассказывал, что 18-летняя дочь Елены Воробей, которая перенесла тяжёлую болезнь, удивила всех своей красотой. Звёздная мама поздравила Соню с днём рождения, опубликовав её фото в "Инстаграме".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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