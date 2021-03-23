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Букмекеры назвали вероятного победителя Евровидения-2021

Шансы представительницы России Манижи выиграть конкурс достаточно малы.

23 марта 2021, 12:59

Фото © Instagram / eurovision

Победу в международном песенном конкурсе Евровидение в 2021 году букмекеры пророчат мальтийской певице Дестини Чукуньере. Об этом сообщает портал Eurovisionworld.

Её шансы занять первое место оцениваются в 16%. Чуть меньше шансов победить (15%) у представителя Швейцарии Джона Мухарремая, выступающего под творческим псевдонимом Gjon’s Tears. А третье место букмекеры отдают французской певице Барбаре Прави (10%).

Маниже, которая в этом году будет представлять Россию, пророчат лишь 13-е место с шансами на победу в 2%. При этом её песня Russian Woman на официальном ютуб-канале конкурса стала второй по популярности, уступив лишь композиции из Сербии.

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Всего в конкурсе, который пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме, примет участие 41 страна. В этом году артиста, который поедет на Евровидение от России, выбирали всенародным голосованием в прямом эфире. Манижа соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом #2Маши, исполнившим композицию Bitter words. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию в 2020 году, отказалась от борьбы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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