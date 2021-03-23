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Певица Юлианна Караулова ждёт первенца

Артистка рассекретила свою беременность в новом клипе.

23 марта 2021, 12:49
<p>Юлианна Караулова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/yulianna_karaulova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yulianna_karaulova</a></p>

Юлианна Караулова. Фото © Instagram / yulianna_karaulova

Популярная российская певица Юлианна Караулова скоро впервые станет мамой. О радостном событии артистка рассказала в "Инстаграме", опубликовав кадр из нового клипа на песню "Так сильно".

"Я с такой радостью делюсь с вами этой новостью", — написала она под публикацией.

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Будущую маму уже поздравили многие звёзды. Например, певицы Рита Дакота, Виктория Дайнеко, актёр Станислав Ярушин и другие.

Отметим, что в видеоклипе Караулова показывает уже достаточно большой живот только в самом конце. До этого певица предстаёт перед зрителями в таких вещах и позах, чтобы его не было заметно. Новость прокомментировал и возлюбленный артистки продюсер Андрей Чёрный.

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"Это то, чему я радуюсь уже больше шести месяцев", — написал он на своей странице в "Инстаграме".

Скорее всего, речь идёт о сроке беременности Карауловой. Пиар-агент певицы рассказала Лайфу, что пол ребёнка пара пока не раскрывает.

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Юлианна Караулова — российская певица, чей творческий путь можно назвать стремительным взлётом. В свои 32 года она успела стать участницей нескольких популярных шоу на телевидении, в том числе "Фабрика звёзд", побыть журналистом и ведущей, записать три студийных альбома ("Чувство Ю", "Феномены", "Быть сильными"), поработать с музыкальным коллективом 5sta Family, чтобы в итоге перейти к сольной карьере и завоевать симпатии миллионов поклонников. Со своим возлюбленным Андреем Чёрным певица дружила, прежде чем начать встречаться. Предложение стать женой продюсер сделал Карауловой на ВДНХ во время съёмок новогоднего "Огонька" ещё в 2017 году, однако пара не торопится со свадьбой. Подробнее о биографии артистки читайте на uznayvse.ru.

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Ранее Лайф рассказывал, что молодая жена Петросяна ответила на слухи о второй беременности. Девушка неоднократно заявляла, что была бы не против снова стать мамой.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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