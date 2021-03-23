Ратаковски распахнула пижаму, показав подтянутый живот и грудь спустя всего 11 дней после родов

Популярная 29-летняя модель Эмили Ратаковски на днях познакомилась со всеми радостями материнства. Девушка родила малыша, дав ему имя Слай. После этого модель пропала из соцсетей, отдав всё внимание ребёнку и новому для себя опыту. Фанаты преданно ждали от неё весточки, и вот спустя 11 дней Эмили опубликовала фото с плоским животом, которое шокировало подписчиков до глубины души.

Фото © Instagram / inamoratawoman

На снимке модель позировала в спальне у зеркала, демонстрируя шёлковую пижаму из своей новой коллекции. Она предстала перед поклонниками в домашнем виде, не став ни краситься, ни расчёсываться. Для съёмки Эмили выбрала домашний комплект большего размера, чем обычно. Но она приспустила штаны и распахнула верх пижамы, чтобы показать подтянутую грудь и плоский живот. Мало кто может добиться такой идеальной формы сразу после родов, поэтому фанаты не обратили никакого внимания на новинку.

Фото © Instagram / emrata

Это же было снято до беременности, да? Да??? spanish_c4ndy

Я, может, что-то пропустил, но ты вроде рожала недавно? mharonowitz

И ты так выглядишь после родов? Ведьма! stevaniecynthia

Фото © Instagram / emrata

Во время беременности Эмили Ратаковски часто появлялась в обнажённом виде и к концу срока начала уже раздражать многих из 27,2 млн подписчиков в "Инстаграме". В комментариях шутили, что из-за огромного живота модель просто уже не влезает в обычную одежду, поэтому и снимается а-ля натюрель. Но теперь, когда эта проблема решена, поклонники ждут от модели новых одетых работ, тем более, она планирует выпустить новую коллекцию своего бренда Inamorata.

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