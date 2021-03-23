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Ратаковски распахнула пижаму, показав подтянутый живот и грудь спустя всего 11 дней после родов

Теперь поражённые подписчики уверены в том, что модель не обходится по жизни без колдовства.

23 марта 2021, 07:36

Фото © Instagram / emrata

Популярная 29-летняя модель Эмили Ратаковски на днях познакомилась со всеми радостями материнства. Девушка родила малыша, дав ему имя Слай. После этого модель пропала из соцсетей, отдав всё внимание ребёнку и новому для себя опыту. Фанаты преданно ждали от неё весточки, и вот спустя 11 дней Эмили опубликовала фото с плоским животом, которое шокировало подписчиков до глубины души.

Фото © Instagram / inamoratawoman

Фото © Instagram / inamoratawoman

На снимке модель позировала в спальне у зеркала, демонстрируя шёлковую пижаму из своей новой коллекции. Она предстала перед поклонниками в домашнем виде, не став ни краситься, ни расчёсываться. Для съёмки Эмили выбрала домашний комплект большего размера, чем обычно. Но она приспустила штаны и распахнула верх пижамы, чтобы показать подтянутую грудь и плоский живот. Мало кто может добиться такой идеальной формы сразу после родов, поэтому фанаты не обратили никакого внимания на новинку.

Фото © Instagram / emrata

Фото © Instagram / emrata

Это же было снято до беременности, да? Да???

spanish_c4ndy

Я, может, что-то пропустил, но ты вроде рожала недавно?

mharonowitz

И ты так выглядишь после родов? Ведьма!

stevaniecynthia

Фото © Instagram / emrata

Фото © Instagram / emrata

Во время беременности Эмили Ратаковски часто появлялась в обнажённом виде и к концу срока начала уже раздражать многих из 27,2 млн подписчиков в "Инстаграме". В комментариях шутили, что из-за огромного живота модель просто уже не влезает в обычную одежду, поэтому и снимается а-ля натюрель. Но теперь, когда эта проблема решена, поклонники ждут от модели новых одетых работ, тем более, она планирует выпустить новую коллекцию своего бренда Inamorata.

Беременная Ратаковски позировала полностью голой, но даже преданные фанаты не смогли на это смотреть

Беременная Ратаковски позировала полностью голой, но даже преданные фанаты не смогли на это смотреть

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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