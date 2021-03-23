Ратаковски распахнула пижаму, показав подтянутый живот и грудь спустя всего 11 дней после родов
Теперь поражённые подписчики уверены в том, что модель не обходится по жизни без колдовства.
Популярная 29-летняя модель Эмили Ратаковски на днях познакомилась со всеми радостями материнства. Девушка родила малыша, дав ему имя Слай. После этого модель пропала из соцсетей, отдав всё внимание ребёнку и новому для себя опыту. Фанаты преданно ждали от неё весточки, и вот спустя 11 дней Эмили опубликовала фото с плоским животом, которое шокировало подписчиков до глубины души.
Фото © Instagram / inamoratawoman
На снимке модель позировала в спальне у зеркала, демонстрируя шёлковую пижаму из своей новой коллекции. Она предстала перед поклонниками в домашнем виде, не став ни краситься, ни расчёсываться. Для съёмки Эмили выбрала домашний комплект большего размера, чем обычно. Но она приспустила штаны и распахнула верх пижамы, чтобы показать подтянутую грудь и плоский живот. Мало кто может добиться такой идеальной формы сразу после родов, поэтому фанаты не обратили никакого внимания на новинку.
Это же было снято до беременности, да? Да???
Я, может, что-то пропустил, но ты вроде рожала недавно?
И ты так выглядишь после родов? Ведьма!
Во время беременности Эмили Ратаковски часто появлялась в обнажённом виде и к концу срока начала уже раздражать многих из 27,2 млн подписчиков в "Инстаграме". В комментариях шутили, что из-за огромного живота модель просто уже не влезает в обычную одежду, поэтому и снимается а-ля натюрель. Но теперь, когда эта проблема решена, поклонники ждут от модели новых одетых работ, тем более, она планирует выпустить новую коллекцию своего бренда Inamorata.
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