"Вглядываться в зло нужно": Богомолов вступился за Собчак после скандального интервью со скопинским маньяком
Ненависть фильм журналистки вызывает тем, что преступник предстаёт в нём обычным человеком, "одним из нас", указал режиссёр.
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым, отметив, что такие картины нужно делать. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".
"Я позволю себе свои пять копеек. Не потому что жена, а потому что это о важном. Я сам делал спектакль "Князь", который был о черноте человека. И он вызывал у многих те же чувства. И я не просто знаю, я убеждён — нужно делать такие картины", — указал режиссёр.
Богомолов отметил, что запись вызывает ненависть общества не тем, что в ней якобы воспевают зло, а тем, что маньяк в фильме предстаёт обычным человеком, "одним из нас". Мохов в интервью журналистки показан как "обыкновенный дедушка, обыватель", и "нормальность его — главное извращение". По словам режиссёра, зрители смотрят не на освобождённого преступника, а на "соседа по лестничной клетке" или случайного прохожего, что и пугает людей.
"И тот, кто вещает о своей брезгливости, не столько брезглив, сколько труслив. Вот что: вглядываться в зло нужно. Не для постижения его глубины. А для понимания его убожества и повседневности", — подчеркнул Богомолов.
Однако пользователи Сети в большинстве своём не согласились с таким мнением. Некоторые из комментаторов отметили, что фильм можно было сделать о жертвах маньяка, а в данном случае происходит "подмена понятий добра и зла". Кроме того, Мохов после такой реакции СМИ на него теперь "не преступник и насильник, а собеседник Ксении Собчак", подчеркнул один из пользователей.
Ранее Лайф писал, что в интервью скопинский маньяк сделал несколько пугающих признаний. Например, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных им девушек — Екатерину Мартынову, которой на тот момент было всего 14 лет. По словам Мохова, он всегда "выбирал самых-самых", хотя они никогда не отвечали ему взаимностью.
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Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.
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