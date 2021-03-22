"Его надо бояться!" Адвокат оценила слова скопинского маньяка, предложившего своей жертве завести ребёнка

Скопинский маньяк Виктор Мохов, который в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девочек и три года и семь месяцев держал в подземном бункере и насиловал, после выхода на свободу использует СМИ как площадку для публичных выступлений. Таким мнением с Лайфом поделилась юрист Людмила Айвар. Она указала, что заявления освобождённого преступника о том, что он готов помочь одной из своих жертв завести ребёнка, можно расценивать как угрозу.

"Он пока ничего не совершил, но с учётом его судимости это можно расценивать как некую угрозу жертве, которую он может воплотить или нет", — отметила юрист.

По словам адвоката, многое в данной ситуации зависит от общества, которое позволило маньяку "вылезти" на телеэкраны и стать звездой эфиров. Айвар отметила, что такие люди, как скопинский маньяк, часто готовы вновь совершить преступление, чтобы о них говорили и уделяли им внимание.

"Это страшно, что человек не попал в забвение, его никто не линчует, а ему предоставили сцену, осветили софитами и громко ему аплодируют. Конечно, эта ситуация из ряда вон выходящая, его надо бояться. И я считаю, что это некая провокация и если с жертвами что-то случится, то это будет вина федеральных каналов, которые рвут его на части ради горячих пирожков и эфиров", — сказала юрист.

Айвар отметила, что некоторые слова Мохова можно в действительности расценивать как угрозу, хотя сам маньяк, вероятно, воспринимает их как шутку. Адвокат порекомендовала жертве преступника, о которой идёт речь, обратиться в полицию и заявить, что она воспринимает заявления Мохова как угрозу в свой адрес.

Ранее Лайф писал, что в своём интервью скопинский маньяк сделал несколько пугающих признаний. Например, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных им девушек — Екатерину Мартынову, которой на тот момент было всего 14 лет. По словам Мохова, он всегда "выбирал самых-самых", хотя они никогда не отвечали ему взаимностью.

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

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