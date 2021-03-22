Газопровод "Север — Юг" стал "Пакистанским потоком"

Газопровод "Север — Юг" официально сменил название на "Пакистанский поток". Об этом говорится в протоколе о внесении изменений в соглашение между странами, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в соглашение следующие изменения: а) в наименовании соглашения слова "Север — Юг" заменить словами "Пакистанский поток", — сказано в документе.

Также известно, что российские инвесторы получат не менее 26% акций газопровода, а среди участников будут Евразийский трубопроводный консорциум и Трубная металлургическая компания (ТМК). Однако контрольный пакет останется у Пакистана — 74%.

При этом российская сторона будет обладать правом решающего голоса в выборе подрядчика строительства и в связанных с проектом и поставками оборудования вопросах.

А в Европе возводят другой газопровод — "Северный поток – 2". Проект предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

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