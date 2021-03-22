Компании в России получат субсидии за трудоустройство безработных

Российские работодатели получат субсидию при найме безработных граждан при условии, что те встали на биржу труда до 1 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что эта инициатива поможет стабилизировать рынок труда после пандемии коронавируса. Речь идёт о трёх минимальных зарплатах по 12 792 рубля на каждого сотрудника. Также новые правила господдержки предусматривают перечисление субсидии в три этапа — после того, как сотрудник отработает один, три и шесть месяцев.

"Благодаря новой мере более 220 тысяч человек смогут получить работу и улучшить своё положение", — заявил Мишустин, отметив, что для реализации этого проекта было выделено 12 миллиардов рублей.

В свою очередь, для безработных, стоящих на бирже труда, откроют бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям.

А ранее Лайф писал, что в России с 2023 года могут ввести трудовые книжки нового образца. Предполагается, что заполнять такую книжку будет необходимо, если для сотрудника эта работа является основной.

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