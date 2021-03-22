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В России до 15 июня планируют привить от коронавируса 30 миллионов человек

На данный момент два компонента вакцины получили 4,3 миллиона россиян.

22 марта 2021, 15:26
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

В России до 15 июня планируется привить от коронавируса 30 миллионов граждан. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Ярославль.

"Сейчас подписан договор на поставку 30 миллионов доз вакцины "Спутник V", и дополнительные поставки будут ещё "Эпиваккороны". Производственные планы сейчас свёрстаны. Поэтому больше 30 миллионов человек [будут вакцинированы], будут до конца мая поставлены дозы [вакцины], и привиты они будут где-то ориентировочно до 15 июня", — рассказал Мурашко.

Глава Минздрава также отметил, что в России пока нет программы по вакцинации от CoViD-19 иностранных туристов.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил об абсолютной надёжности и безопасности российских вакцин от ковида. Побочных эффектов от их применения по-прежнему не выявлено. Он также назвал число полностью привитых от коронавируса россиян. На данный момент первый и второй компонент вакцины получили 4,3 миллиона человек.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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