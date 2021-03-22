Путин назвал число полностью привитых от коронавируса россиян
Вакцины отечественного производства абсолютно безопасны и надёжны, подчеркнул президент.
Фото © Zuma / ТАСС
В России от коронавируса полностью привиты 4,3 миллиона человек. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе совещания по производству и распространению вакцин от инфекции.
"В целом по России прививки первым компонентом сделало 6,3 миллиона человек, из них 4,3 миллиона граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцин", — указал президент.
Сам глава государства намерен привиться от ковида завтра, 23 марта. Вакцинация не будет публичной, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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