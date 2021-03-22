Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин завтра привьётся от коронавируса

Вакцинация главы государства не будет публичной.

22 марта 2021, 12:46

Путин сообщил о решении привиться от коронавируса. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин завтра, 23 марта, привьётся от коронавируса. О намерении пройти вакцинацию глава государства сообщил в ходе совещания по производству и распространению вакцин от инфекции.

"Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого, это личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", — сказал глава государства во время телемоста с разработчиками и производителями вакцин.

Путин назвал число полностью привитых от коронавируса россиян

Путин назвал число полностью привитых от коронавируса россиян

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, вакцинация Путина не будет публичной.

В ходе телемоста президент сообщил, что в России произведены первые партии третьей вакцины от коронавирусной инфекции. Её разработал центр Чумакова.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путину доложили о разработке вакцины от коронавируса для малышей

сегодня в 13:55

Песков сообщил Лайфу, какой вакциной привьётся Путин

сегодня в 12:57

"Поддержка китайских товарищей": Эксперт по этикету объяснила значение ироничной маски Лаврова

сегодня в 14:00
Life

Названо число заражённых "британским" коронавирусом-мутантом в России

сегодня в 14:01

Хозяйка в панике искала исчезнувшего кота, пока не заметила глаза на своей чёрной юбке — видео

сегодня в 14:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1