Путин завтра привьётся от коронавируса
Вакцинация главы государства не будет публичной.
Путин сообщил о решении привиться от коронавируса. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин завтра, 23 марта, привьётся от коронавируса. О намерении пройти вакцинацию глава государства сообщил в ходе совещания по производству и распространению вакцин от инфекции.
"Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого, это личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", — сказал глава государства во время телемоста с разработчиками и производителями вакцин.
Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, вакцинация Путина не будет публичной.
В ходе телемоста президент сообщил, что в России произведены первые партии третьей вакцины от коронавирусной инфекции. Её разработал центр Чумакова.
Выбор редакции
Путину доложили о разработке вакцины от коронавируса для малышей
Песков сообщил Лайфу, какой вакциной привьётся Путин
"Поддержка китайских товарищей": Эксперт по этикету объяснила значение ироничной маски Лаврова
Названо число заражённых "британским" коронавирусом-мутантом в России
Хозяйка в панике искала исчезнувшего кота, пока не заметила глаза на своей чёрной юбке — видео
Комментариев: 0