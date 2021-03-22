Путин завтра привьётся от коронавируса

Путин сообщил о решении привиться от коронавируса. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин завтра, 23 марта, привьётся от коронавируса. О намерении пройти вакцинацию глава государства сообщил в ходе совещания по производству и распространению вакцин от инфекции.

"Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого, это личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", — сказал глава государства во время телемоста с разработчиками и производителями вакцин.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, вакцинация Путина не будет публичной.

В ходе телемоста президент сообщил, что в России произведены первые партии третьей вакцины от коронавирусной инфекции. Её разработал центр Чумакова.

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