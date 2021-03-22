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Путин: В России произведены первые партии третьей вакцины против ковида

Усилия учёных и всей отечественной системы здравоохранения позволили защитить жизнь и здоровье миллионов людей, добавил президент.

22 марта 2021, 12:39
<p>Фото © <a href="https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=29593" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобрнауки России</a></p>

Фото © Минобрнауки России

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что уже произведены первые партии третьей российской вакцины от коронавируса — её разработал центр имени Чумакова.

"Нашими НИИ разрабатывается целый ряд вакцин от коронавирусной инфекции. Три из них уже зарегистрированы в нашей стране. Ещё одна вакцина, научного центра Чумакова, готовится к вводу в гражданский оборот. Первая партия уже произведена. Словом, Россия уже располагает тремя вакцинами", — отметил глава государства на совещании по производству и распространению препаратов от ковида.

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Путин также поблагодарил создателей и производителей вакцин, которые в сложных условиях эпидемии "смогли решить целый комплекс задач по развёртыванию производственных мощностей, на некоторых площадках работа велась в круглосуточном режиме".

"Ваши усилия, эффективная деятельность наших НИИ, всей отечественной системы здравоохранения позволили стабилизировать ситуацию с коронавирусом, защитить жизнь и здоровье миллионов людей", — добавил он.

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Напомним, 20 февраля в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса, её разработал центр им. Чумакова. Препарат "Ковивак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус. Он инактивирован и не способен нанести вред человеческому организму. Минобрнауки ранее показало, как выглядит упаковка препарата.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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