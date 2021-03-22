Еврокомиссия: Двери ЕС для "Спутника V" не закрыты навсегда
Всё зависит от обстоятельств, отметили там.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Двери Евросоюза не закрыты для закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе. Так он прокомментировал слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о том, что ЕС не нуждается в препарате РФ.
"Двери не закрыты навсегда, всё зависит от обстоятельств. Проблема в том, что вакцины нужно получать именно сейчас", — сказал Мамер.
Напомним, вакцинация в ЕС началась не слишком удачно, это признают даже западные СМИ. В странах блока официально одобрены четыре вакцины и ведутся переговоры с другими разработчиками, но сбои в производстве замедлили прививочную кампанию.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
Выбор редакции
Евросоюз ввёл санкции против двух граждан России "за преследование ЛГБТ-сообщества" в Чечне
Россиянин со стопроцентным поражением лёгких провёл в больнице 120 дней и вылечился от ковида
Путин обсудил с главой Евросовета возможности использования "Спутника V"
"Будет много жертв": Неизвестный в Москве угрожает взорвать школу, требуя 5 миллионов рублей
Заставлял лаять под столом и копать себе могилы. Россиянин довёл беременную жену до суицида
Комментариев: 0