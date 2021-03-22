Еврокомиссия: Двери ЕС для "Спутника V" не закрыты навсегда

Двери Евросоюза не закрыты для закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе. Так он прокомментировал слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о том, что ЕС не нуждается в препарате РФ.

"Двери не закрыты навсегда, всё зависит от обстоятельств. Проблема в том, что вакцины нужно получать именно сейчас", — сказал Мамер.

Напомним, вакцинация в ЕС началась не слишком удачно, это признают даже западные СМИ. В странах блока официально одобрены четыре вакцины и ведутся переговоры с другими разработчиками, но сбои в производстве замедлили прививочную кампанию.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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