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Путин заявил об абсолютной надёжности и безопасности российских вакцин от ковида

Побочных эффектов от их применения по-прежнему не выявлено.

22 марта 2021, 12:52
<p>Фото © ТАСС / Ashraf Amra / APA Images via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Ashraf Amra / APA Images via ZUMA Wire

Президент России Владимир Путин сообщил, что российские вакцины от коронавируса являются абсолютно надёжными и безопасными, таких показателей нет ни у одного из зарубежных препаратов.

"Сегодня с уверенностью можем сказать — и практика это подтверждает, что российские вакцины абсолютно надёжны и безопасны. Более того, никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты", — заявил Путин.

Глава государства отметил, что, несмотря на дискредитацию отечественной вакцины "Спутник V" за рубежом и откровенные небылицы, интерес к препарату проявляют всё больше мировых государств, а разрешение на её применение уже выдало 55 стран. На данный момент заключены соглашения с иностранными производителями российской вакцины на 700 миллионов доз.

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Еврокомиссия: Двери ЕС для "Спутника V" не закрыты навсегда

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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