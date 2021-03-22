Голикова призвала россиян привиться от коронавируса перед отпуском
Вице-премьер отметила, что это позволит обезопасить отдых не только для себя, но и для родных.
Фото © ТАСС / Zuma
Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян сделать прививки от коронавируса перед тем, как ехать в отпуск.
"Я бы хотела обратиться к нашим гражданам: скоро отпуска, все будут, конечно, собираться, покупать путёвки. И здесь очень важно соблюсти безопасность, а значит, провакцинироваться и сделать безопасным свой отпуск не только для себя, но и для своих членов семьи", — сказала Голикова во время совещания по вопросам вакцинации с президентом РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об абсолютной надёжности и безопасности российских вакцин от ковида. Побочных эффектов от их применения по-прежнему не выявлено. Он также назвал число полностью привитых от коронавируса россиян. На данный момент первый и второй компонент вакцины получило 4,3 миллиона человек.
Выбор редакции
Голикова допустила, что от ковида "будем прививаться регулярно"
В России до 15 июня планируют привить от коронавируса 30 миллионов человек
В РФПИ уличили американскую компанию в нарушении патента на "Спутник V"
Татьяна Воронова покинула пост главы аппарата Госдумы
Рогозин покажет школьникам запуск ракеты с космодрома "Восточный"
Комментариев: 0