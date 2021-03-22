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Категорий: 18

Голикова призвала россиян привиться от коронавируса перед отпуском

Вице-премьер отметила, что это позволит обезопасить отдых не только для себя, но и для родных.

22 марта 2021, 14:36
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян сделать прививки от коронавируса перед тем, как ехать в отпуск.

"Я бы хотела обратиться к нашим гражданам: скоро отпуска, все будут, конечно, собираться, покупать путёвки. И здесь очень важно соблюсти безопасность, а значит, провакцинироваться и сделать безопасным свой отпуск не только для себя, но и для своих членов семьи", — сказала Голикова во время совещания по вопросам вакцинации с президентом РФ.

Путин поручил представить создателей антиковидных вакцин к госнаградам

Путин поручил представить создателей антиковидных вакцин к госнаградам

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об абсолютной надёжности и безопасности российских вакцин от ковида. Побочных эффектов от их применения по-прежнему не выявлено. Он также назвал число полностью привитых от коронавируса россиян. На данный момент первый и второй компонент вакцины получило 4,3 миллиона человек.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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