Голикова призвала россиян привиться от коронавируса перед отпуском

"Я бы хотела обратиться к нашим гражданам: скоро отпуска, все будут, конечно, собираться, покупать путёвки. И здесь очень важно соблюсти безопасность, а значит, провакцинироваться и сделать безопасным свой отпуск не только для себя, но и для своих членов семьи", — сказала Голикова во время совещания по вопросам вакцинации с президентом РФ.