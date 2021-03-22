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В РФПИ уличили американскую компанию в нарушении патента на "Спутник V"

Российская сторона уже уведомила фирму и готова к диалогу с ней.

22 марта 2021, 14:05
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в США одна из компаний нарушила патентные права на антиковидную вакцину "Спутник V".

"Мы не будем с них просить никаких средств в момент пандемии, но, безусловно, мы будем относиться серьёзно к защите наших интеллектуальных прав", — отметил Дмитриев на совещании у президента России Владимира Путина.

Применение российской вакцины "Спутник V" одобрило уже 55 стран

Применение российской вакцины "Спутник V" одобрило уже 55 стран

Глава РФПИ добавил, что российская сторона уже уведомила американскую фирму и готова начать с ней диалог.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Путин обсудил с главой Евросовета возможности использования "Спутника V"

Путин обсудил с главой Евросовета возможности использования "Спутника V"

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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