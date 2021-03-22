В РФПИ уличили американскую компанию в нарушении патента на "Спутник V"

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в США одна из компаний нарушила патентные права на антиковидную вакцину "Спутник V".

"Мы не будем с них просить никаких средств в момент пандемии, но, безусловно, мы будем относиться серьёзно к защите наших интеллектуальных прав", — отметил Дмитриев на совещании у президента России Владимира Путина.

Глава РФПИ добавил, что российская сторона уже уведомила американскую фирму и готова начать с ней диалог.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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