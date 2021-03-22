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Путин обсудил с главой Евросовета возможности использования "Спутника V"

Глава государства дал оценку неудовлетворительному состоянию связей РФ с ЕС.

22 марта 2021, 13:28
<p>Шарль Мишель и Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Шарль Мишель и Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем возможности использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-еэсовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнёров", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Путин подчеркнул готовность России к восстановлению "нормального деполитизированного формата" взаимодействия с Евросоюзом, если появится реальная встречная заинтересованность. Президент России и глава Евросовета также затронули вопросы политического урегулирования внутриукраинского конфликта, ситуацию в Белоруссии и другие актуальные темы.

Песков сообщил Лайфу, какой вакциной привьётся Путин

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Ранее Путин прокомментировал заявления представителя ЕС о том, что Европе не понадобится российская вакцина "Спутник V". Глава государства отметил, РФ никому ничего не навязывает.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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