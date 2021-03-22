Путин обсудил с главой Евросовета возможности использования "Спутника V"
Глава государства дал оценку неудовлетворительному состоянию связей РФ с ЕС.
Шарль Мишель и Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем возможности использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-еэсовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнёров", — говорится в сообщении пресс-службы.
Путин подчеркнул готовность России к восстановлению "нормального деполитизированного формата" взаимодействия с Евросоюзом, если появится реальная встречная заинтересованность. Президент России и глава Евросовета также затронули вопросы политического урегулирования внутриукраинского конфликта, ситуацию в Белоруссии и другие актуальные темы.
Ранее Путин прокомментировал заявления представителя ЕС о том, что Европе не понадобится российская вакцина "Спутник V". Глава государства отметил, РФ никому ничего не навязывает.
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