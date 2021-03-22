Путин обсудил с главой Евросовета возможности использования "Спутника V"

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем возможности использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Кремля .

Путин подчеркнул готовность России к восстановлению "нормального деполитизированного формата" взаимодействия с Евросоюзом, если появится реальная встречная заинтересованность. Президент России и глава Евросовета также затронули вопросы политического урегулирования внутриукраинского конфликта, ситуацию в Белоруссии и другие актуальные темы.