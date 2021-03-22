Песков сообщил Лайфу, какой вакциной привьётся Путин
Это точно будет препарат отечественного производства.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин, объявивший о намерении сделать прививку от коронавируса во вторник, использует одну из вакцин отечественного производства. Об этом сообщил Лайфу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, не раскрывая, какой именно препарат был выбран российским лидером.
"Одной из трёх наших. Они все хорошие и надёжные", — заверил представитель Кремля.
О том, что Владимир Путин привьётся от коронавируса, 23 марта сообщил он сам в ходе совещания по производству и распространению вакцин от инфекции. При этом глава государства уточнил, что вакцинация — это "добровольный выбор каждого".
Кстати, ранее Минтруд официально запретил работодателям отстранять сотрудников за отказ от вакцинации. Для этого потребуется оформить отказ от прививки в письменной форме.
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