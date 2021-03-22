Кипр до апреля не откроется для российских туристов

Россия не вошла в число стран, туристы из которых смогут приехать на Кипр в последнюю неделю марта. Об этом свидетельствует обнародованный реестр деления государств на категории в зависимости от складывающейся в них эпидемической ситуации, который вступает в силу 25 марта.

Вместе с РФ в новом перечне в "серую" категорию включены Великобритания, Израиль, ОАЭ, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Белоруссия и Руанда. Из этих стран в республику могут приехать граждане Кипра и члены их семей, граждане стран ЕС и Европейской экономической зоны, а также Швейцарии. Въезд на остров из "серых" государств также разрешён лицам, которые могут проживать на Кипре на легальной основе, дипломатам и сотрудникам международных миссий, а также гражданам третьих стран, имеющим специальное разрешение властей.

Вышеперечисленным людям необходимо иметь при себе сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, который был сделан не ранее чем за 72 часа до вылета, или сдать анализ уже в аэропорту за свой счёт. Им также придётся провести две недели в самоизоляции, но этот срок может быть сокращён до десяти дней, в случае если гражданин на десятый день сделает тест на CoViD-19 и он будет отрицательным.

А с 1 апреля российские туристы смогут въезжать на Кипр без прохождения карантина, только сдав ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом ранее сообщил министр туризма острова Саввас Пердиос.

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