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Кипр до апреля не откроется для российских туристов

Как ожидается, вскоре граждане РФ смогут посещать страну без прохождения карантина.

22 марта 2021, 13:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия не вошла в число стран, туристы из которых смогут приехать на Кипр в последнюю неделю марта. Об этом свидетельствует обнародованный реестр деления государств на категории в зависимости от складывающейся в них эпидемической ситуации, который вступает в силу 25 марта.

Вместе с РФ в новом перечне в "серую" категорию включены Великобритания, Израиль, ОАЭ, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Белоруссия и Руанда. Из этих стран в республику могут приехать граждане Кипра и члены их семей, граждане стран ЕС и Европейской экономической зоны, а также Швейцарии. Въезд на остров из "серых" государств также разрешён лицам, которые могут проживать на Кипре на легальной основе, дипломатам и сотрудникам международных миссий, а также гражданам третьих стран, имеющим специальное разрешение властей.

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Вышеперечисленным людям необходимо иметь при себе сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, который был сделан не ранее чем за 72 часа до вылета, или сдать анализ уже в аэропорту за свой счёт. Им также придётся провести две недели в самоизоляции, но этот срок может быть сокращён до десяти дней, в случае если гражданин на десятый день сделает тест на CoViD-19 и он будет отрицательным.

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А с 1 апреля российские туристы смогут въезжать на Кипр без прохождения карантина, только сдав ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом ранее сообщил министр туризма острова Саввас Пердиос.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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