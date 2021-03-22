Алла Михеева отреагировала на информацию о заражении Урганта коронавирусом
Телеведущая рассказала, как теперь будет проходить его вечернее шоу.
Алла Михеева. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Российская телеведущая Алла Михеева в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказала о самочувствии заразившегося коронавирусом Ивана Урганта, а также о том, будет ли выходить в эфир шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
"Я думаю, сегодня вечером все узнают, как будет проходить шоу. Передача будет продолжаться, а в каком формате — вы увидите сегодня", — заявила Михеева.
Также телеведущая пожелала Урганту скорейшего выздоровления и предположила, что актёр должен чувствовать себя неплохо, поскольку активно пользуется социальными сетями.
Ранее Лайф сообщал, что актёр и телеведущий Иван Ургант заболел коронавирусом. Он заявил, что "самоизолировался дома", а подробности пообещал рассказать в своём вечернем шоу.
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