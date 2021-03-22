Историк моды Александр Васильев посоветовал россиянам закупаться в секонд-хендах

Телеведущий, историк моды и искусствовед Александр Васильев заявил, что товары лёгкой промышленности в России будут дорожать, а изделия из синтетики начнут производить всё чаще, что не принесёт ничего хорошего. Таким мнением он поделился в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Я думаю, что все мы будем ходить в полиэстере и в синтетике. Ничего хорошего от этого не будет. Мы и так уже носим резиновую обувь, она называется кроссовки. Конечно, хлопок будет необходим, особенно для белья", — отметил историк моды.

По словам Васильева, такая ситуация продлится минимум до 2025 года и ничего особо радужного он в моде не предвидит. Искусствовед порекомендовал не выкидывать вещи, сделанные из натуральных материалов, так как быстро найти им замену по адекватной цене не удастся. Он также посоветовал покупать одежду в секонд-хендах.

Ранее ретейлеры на рынке моды спрогнозировали рост цен на одежду, обувь и аксессуары. Процесс обусловлен подорожанием материалов.

Авторы