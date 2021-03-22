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Путин — об отказе ЕС от "Спутника V": Мы никому ничего не навязываем

Глава государства отметил, что интерес к российской вакцине проявляет всё больше стран, несмотря на попытки её дискредитировать.

22 марта 2021, 13:01
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления еврокомиссара Тьерри Бретона о том, что Европе не понадобится российская вакцина "Спутник V", отметив, что РФ никому ничего не навязывает.

"Мы никому ничего не навязываем. Но когда такие заявления от официальных лиц слышим, возникает вопрос: чьи интересы представляют?" — сказал российский лидер на совещании по вопросу вакцинации от CoViD-19.

Путин: В России произведены первые партии третьей вакцины против ковида

Путин: В России произведены первые партии третьей вакцины против ковида

Путин подчеркнул, что интерес к российской вакцине со стороны других государств увеличивается, несмотря на попытки её дискредитировать.

Еврокомиссия: Двери ЕС для "Спутника V" не закрыты навсегда

Еврокомиссия: Двери ЕС для "Спутника V" не закрыты навсегда

Напомним, вакцинация в ЕС началась не слишком удачно, это признают даже западные СМИ. В странах блока официально одобрены четыре вакцины и ведутся переговоры с другими разработчиками, но сбои в производстве замедлили прививочную кампанию.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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