Путин — об отказе ЕС от "Спутника V": Мы никому ничего не навязываем

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления еврокомиссара Тьерри Бретона о том, что Европе не понадобится российская вакцина "Спутник V", отметив, что РФ никому ничего не навязывает.

"Мы никому ничего не навязываем. Но когда такие заявления от официальных лиц слышим, возникает вопрос: чьи интересы представляют?" — сказал российский лидер на совещании по вопросу вакцинации от CoViD-19.

Путин подчеркнул, что интерес к российской вакцине со стороны других государств увеличивается, несмотря на попытки её дискредитировать.

Напомним, вакцинация в ЕС началась не слишком удачно, это признают даже западные СМИ. В странах блока официально одобрены четыре вакцины и ведутся переговоры с другими разработчиками, но сбои в производстве замедлили прививочную кампанию.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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