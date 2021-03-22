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Россиянин со стопроцентным поражением лёгких провёл в больнице 120 дней и вылечился от ковида

44 дня мужчина был подключён к аппарату ИВЛ.

22 марта 2021, 13:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Медики в Одинцове смогли вылечить мужчину с коронавирусом и 100-процентным поражением лёгких. Пациент провёл в больнице более 120 дней, из которых 44 — на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщает телеканал "360".

Как стало известно, 47-летнего пациента в одинцовскую больницу приняли ещё в ноябре прошлого года. Тогда врачи сделали ему компьютерную томографию и выявили максимальное поражение лёгочных тканей. По словам главного врача учреждения Андрея Фадеева, состояние мужчины было крайне тяжёлым, поэтому его сразу перевели в реанимацию.

В Подмосковье медики спасли женщину с ковидом и стопроцентным поражением лёгких

В Подмосковье медики спасли женщину с ковидом и стопроцентным поражением лёгких

"На аппарате ИВЛ он провёл 44 дня. За время лечения он дважды получил биологическую терапию, купирующую цитокиновый шторм", — сказал Фадеев, пояснив, что речь идёт о воспалительной реакции, приводящей к тотальному поражению лёгких и летальному исходу.

Как говорят медики, в настоящий момент мужчина чувствует себя хорошо. К тому же его уже выписали из больницы.

А ранее в Твери спасли больную ковидом беременную со стопроцентным поражением лёгких. Женщина провела в реанимации больше месяца.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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