Парень из Новосибирска, переживший жестокое избиение, рассказал о мистических видениях во время комы

Жизнь Артёма Гейко из Новосибирска была насыщенной и яркой. Он занимался спортом, стал КМС по альпинизму, читал рэп и ездил на фестивали и батлы. Однако 27 марта 2019 года всё изменилась раз и навсегда.

В семь утра меня разбудили крики под окном — местные гопники просили занять денег. Я их послал, они поднялись и стали ломиться в дверь. Когда открыл — оба кинулись на меня, одного я вырубил, но другой ударил меня сзади. А дальше темнота и пустота. Это была кома Артем Гейко

Фото © VK / Артемий Гейко

Один из нападавших взял вину на себя, и за своё злодеяние он получил четыре года в тюрьме. Второй преступник, по словам Артёма, обзавёлся семьёй и живёт по соседству, пишет КП. А пока над ними шёл суд, пострадавший находился на грани жизни и смерти и видел мистический сон, о котором рассказал, выйдя из комы спустя два месяца.

Пока я был в коме, видел сны. Первый сон о том, как еду в купе поезда, за окном тьма. Меня избивают, я головой бьюсь об пол. Потом контролёр высаживает меня из поезда как безбилетника. Этот сон часто повторялся, и вот я каким-то образом смог купить билет и сесть обратно на этот поезд Артём Гейко

Фото © VK / Артемий Гейко

За это страшное время Артём похудел на 30 килограммов, превратившись практически в скелет. Но случилось чудо. Сначала парень стал самостоятельно дышать, и его выписали домой. Однако он всё ещё не слышал, не говорил, был частично парализован, а его стопы и пальцы сильно деформировались. Но мама не оставляла любимого сына ни на минуту. И инвалид первой группы постепенно начал возвращаться к жизни, хотя врачи называют его случай уникальным. Артём даже нашёл себе возлюбленную и мечтает восстановить голос, чтобы снова заниматься любимой музыкой. О жутком дне, который изменил его жизнь, парень предпочитает не вспоминать, отмечает ngs.ru.

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