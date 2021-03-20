Полицейский пропал без вести во время самого смертоносного цунами, и вот где его нашли спустя 16 лет

В катастрофе, по разным оценкам, погибло от 225 до 300 тысяч человек. Полицейский Зайнал Абидин из Индонезии, известный также как Абрип Асеп, тоже пропал в тот день, и близкие уже не надеялись увидеть его живым. Но судьба приготовила им большой сюрприз.

Фото © Facebook / SINAR

В 2009 году в провинции Ачех деревенский староста обнаружил бродившего по улице мужчину, который явно нуждался в помощи. Бедолагу поместили в психиатрическую клинику, где он провёл много лет, прежде чем его фото попалось на глаза полицейским. Правоохранители заподозрили, что это может быть их коллега.

И вот, спустя 16 лет, родственники Зайнала узнали, что он всё ещё жив, пишет World Of Buzz. По словам стражей порядка, которые подтвердили, что пациент лечебницы и есть пропавший полицейский, семья мужчины была счастлива. Несмотря на то что Абидин болен психически, он находится в хорошей физической форме. А что ему пришлось пережить до того, как он попал в клинику, выяснить ещё предстоит.

Я не мог поверить в это — 17 лет без новостей. Мы думали, что он умер. Мы не знали, что он всё ещё жив Родственник

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