Полицейский пропал без вести во время самого смертоносного цунами, и вот где его нашли спустя 16 лет
26 декабря 2004 года в Индийском океане произошло землетрясение магнитудой, по разным оценкам, от 9,1 до 9,3. Оно вызвало мощное цунами, которое было признано самым смертоносным стихийным бедствием в истории. Удар пришёлся на 14 стран, но больше всего пострадали Индонезия и Индия.
В катастрофе, по разным оценкам, погибло от 225 до 300 тысяч человек. Полицейский Зайнал Абидин из Индонезии, известный также как Абрип Асеп, тоже пропал в тот день, и близкие уже не надеялись увидеть его живым. Но судьба приготовила им большой сюрприз.
В 2009 году в провинции Ачех деревенский староста обнаружил бродившего по улице мужчину, который явно нуждался в помощи. Бедолагу поместили в психиатрическую клинику, где он провёл много лет, прежде чем его фото попалось на глаза полицейским. Правоохранители заподозрили, что это может быть их коллега.
И вот, спустя 16 лет, родственники Зайнала узнали, что он всё ещё жив, пишет World Of Buzz. По словам стражей порядка, которые подтвердили, что пациент лечебницы и есть пропавший полицейский, семья мужчины была счастлива. Несмотря на то что Абидин болен психически, он находится в хорошей физической форме. А что ему пришлось пережить до того, как он попал в клинику, выяснить ещё предстоит.
Я не мог поверить в это — 17 лет без новостей. Мы думали, что он умер. Мы не знали, что он всё ещё жив
WOW-news
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