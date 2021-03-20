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Мама отдавала последние деньги на учёбу дочки в Оксфорде, но через 5 лет вскрылась грустная правда

Бедная женщина отдавала последние деньги ради светлого будущего дочери, но в ответ получила только разочарование.

20 марта 2021, 11:00

Кадры из видео © Facebook / billgeliyor

Семью Гульсерен Бозкурт из Антакьи, Турция, сложно назвать обеспеченной, однако приоритеты женщины насчёт детей ясны: для них деньги найдутся всегда. Поэтому, когда в 2016 году её дочь Мерве заявила, что поступила в Оксфорд на медицинский факультет и ей нужны деньги на оплату обучения, женщина начала искать средства. Суммы немаленькие: каждый год студентке нужно было 25–35 тысяч фунтов стерлингов (250–350 тысяч рублей).

Кадры из видео © Facebook / billgeliyor

Кадры из видео © Facebook / billgeliyor

Единственный источник дохода Гульсерен — это продажа цветов возле городского кладбища. Поэтому, чтобы собрать деньги на обучение дочери, женщина не только отправляла практически весь свой заработок, но и продавала семейные драгоценности. Про самоотверженность мамы узнали местные журналисты и даже сняли про семью сюжет. Так и началось разоблачение "студентки", пишет The Sun.

Кадры из видео © Facebook / billgeliyor

Кадры из видео © Facebook / billgeliyor

Регулярными фотоотчётами в медицинской маске "с практики" дочери удалось убедить маму в том, что она действительно учится в Оксфорде. Но британские журналисты, до которых дошла история из Турции, решили всё перепроверить. Оказалось, никакая Мерве Бозкурт в Оксфорд даже не поступала. Вместо этого обманщица на протяжении пяти лет работала в Стамбуле. Когда разоблачающую статью опубликовали, девушка призналась.

Мне так стыдно, что я расстроила маму. Я придумала сказку и заставила в неё поверить всех и даже себя. Всё это правда, я действительно работаю агентом по недвижимости в Стамбуле

Мерве Бозкурт

Куда шли последние деньги Гульсерен и как отреагировала женщина на новости — неизвестно. Но очевидно, что дочь осталась без финансовой поддержки матери

Преподаватели забыли выключить микрофон после онлайн-экзамена, и студенты услышали ужасные вещи

Преподаватели забыли выключить микрофон после онлайн-экзамена, и студенты услышали ужасные вещи

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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