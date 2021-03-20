Супруги сделали из двух грузовых контейнеров дом, глядя на который не верится, что там всего 37 кв. м

Площадь крошечного дома Джейми и Дэйва Хинклов составляет всего 37 кв. м, однако не спешите их жалеть — ведь эта недвижимость может смело посоперничать с шикарным особняком. За основу предприимчивая пара взяла два грузовых контейнера, которые обычно используют для перевозки на морских суднах. Таким образом Хинклы избавились от возможных долгов, устав горбатиться на своих работах, сообщает Insider.

Фото © Jaimie and Dave Hinckle

"Мы живём свою лучшую жизнь, потому что любой день может стать последним"

Свой путь супруги начали ещё в 2014 году, когда продали дом в Ванкувере и за 65 тыс. долларов (2,5 млн в рублях по старому курсу) купили 200 соток земельного участка в Каламе, штат Вашингтон. Только через год они приступили к строительству — после того, как им провели электричество и решили проблему с водопроводом.

Фото © Jaimie and Dave Hinckle

Впереди их ждала проблема куда страшнее

В августе 2015 года у Дэйва произошло внутримозговое кровоизлияние. Его госпитализировали на вертолёте, после чего он пять дней провёл в реанимации. К счастью, всё обошлось. И как только Дэйва выписали из больницы, он тут же вернулся к строительству, параллельно восстанавливаясь после болезни. Поначалу у мужчины не двигалась правая часть тела, но, по его словам, именно физическая активность помогла ему снова вернуться в форму. К апрелю 2016 года строительство дома было завершено, а вместе с тем вернулось к подвижности 85% тела Дэйва.

Фото © Jaimie and Dave Hinckle

А что дальше?

В первом контейнере, который представляет собой первый этаж, поместились гостиная, кухня, ванная комната и кладовка. Винтовая лестница ведёт на второй этаж, где находится спальня супругов, а также просторный балкон. После завершения своего дома супруги решили заняться другими проектами — строительством теплицы, курятников, подвесного моста и даже зиплайна. Сегодня мост соединяет балкон крошечного дома с частной террасой, с которой открывается прекрасный вид на долину.

Фото © Jaimie and Dave Hinckle

Мы чувствуем себя по-настоящему счастливыми. Это даже больше всего того, о чём мы мечтали Дэйв

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