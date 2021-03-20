Круто ты пропал: где сейчас 10 участников "Фабрики звёзд", которые были знаменитыми в начале нулевых

Мария Алалыкина

Фото © "Кинопоиск"

Маша Алалыкина ушла из квартета "Фабрика", занявшего второе место в первом сезоне телепроекта, ещё в 2003 году, потому что гастроли мешали учёбе в вузе. Вскоре девушка вышла замуж, приняла ислам и сменила имя на Марьям. Какое-то время она преподавала иностранные языки в Москве, но в 2009 году переехала вместе с мужем в Дагестан. С прессой Маша не общается, и о её творческой жизни ничего не известно.

Константин Дудоладов

Скриншот видео: Youtube / Папарацци ТВ / Фото © Instagram / kdudoladovmailru

Дудоладов участвовал в первом сезоне телешоу, но не дошёл до финала. И в этом нет ничего удивительного, ведь он не имел никакого отношения к музыке. Не стал он ею заниматься и после ухода из "Фабрики". Константин стал дизайнером одежды и стилистом, открыв сеть салонов красоты.

Анна Куликова

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / annakulikovaig

Куликова исполняла песни в стиле поп-рок, которые не пользовались особой популярностью. Сразу после выпуска первой "Фабрики звёзд" певица пропала с радаров. В 2005 году она снова появилась на сцене — на этот раз в составе дуэта "Куба" с участницей пятого сезона проекта Александрой Балакиревой. Но в 2009 году группа распалась, Анна окончательно ушла из шоу-бизнеса.

Жанна Черухина

Скриншот видео: Youtube / Музыкальный архив

Об этой "фабрикантке" с трудом вспоминают даже самые хардкорные фанаты проекта. Черухина успела исполнить всего один музыкальный номер и почти сразу покинула шоу. Вместо неё взяли упомянутого выше Константина Дудоладова. Девушка не стала продолжать свои попытки покорить сцену и посвятила себя семейной жизни.

Мария Ржевская

Фото © "Кинопоиск"

Эта участница второй "Фабрики" прославилась хитом "Когда я стану кошкой" и тем, что нарастила эффектные клыки. Но дальше дело не пошло: девушка завязала с музыкой после конфликта с продюсером Максимом Фадеевым. Сейчас она живёт за рубежом. По сообщениям СМИ, Мария выступает в театре и занимается дизайном мебели. О своей связи с телепроектом она старается не вспоминать.

Пьер Нарцисс

Фото © "Кинопоиск"

"Шоколадный заяц" — самый известный хит Пьера Нарцисса. Он же и единственный. После записи дебютного альбома герой второй "Фабрики" засветился в нескольких эпизодических ролях в комедиях и мюзиклах. Вновь о нём вспомнили лишь в 2017 году, когда имя бывшего певца появилось в заголовках новостей: сообщалось, что он избивает свою жену. О том, как складывается его творческая карьера, ничего не известно.

Кристиан Лейних

По окончании второй "Фабрики" Лейних ещё некоторое время по инерции выступал с концертами, но вскоре его популярность сошла на нет. Однако Кристиан не пал духом и полностью сменил сферу деятельности. Вместо шоу-бизнеса он начал заниматься нотариатом и нисколько не жалеет о сделанном выборе. Впрочем, иногда Кристиан позволяет себе вспомнить былое.

Евгения Рассказова

Фото © "Кинопоиск"

Евгения принимала участие во втором сезоне шоу, но не дошла до финала. Практически сразу она пропала из виду. Позже выяснилось, что несостоявшаяся певица решила всерьёз заняться своим образованием. В итоге девушка получила целых три диплома. Видимо, это сыграло свою роль и в том, что она стала автором трёх книг. Впрочем, Рассказова не исключает и возвращения на музыкальную сцену.

Марианна Белецкая

Казалось, что на "Фабрике" Марианна Белецкая нашла себя: после шоу она ещё несколько лет продолжала исполнять свои песни. Но в какой-то момент девушка поняла, что занимается не тем. За советом Белецкая отправилась к батюшке, и тот рекомендовал ей стать дирижёром церковного хора. С тех пор большую часть времени Марианна посвящает религиозной музыке, не имеющей отношения к шоу-бизнесу.

Дмитрий Прасковьин

Скриншот видео: Youtube / Музыкальный архив

"Тай на моих руках", — проникновенно пел Дмитрий со сцены второй "Фабрики". К сожалению, вспомнить что-то ещё об этом участнике проекта у вас вряд ли получится. И неудивительно: музыкой Прасковьин больше не занимается, зарабатывая на жизнь организацией мероприятий. Впрочем, судя по постам в соцсетях, он всё ещё ностальгирует по своей телевизионной юности.

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