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Круто ты пропал: где сейчас 10 участников "Фабрики звёзд", которые были знаменитыми в начале нулевых

Не все "фабриканты" действительно стали звёздами. Многие из них просто исчезли с радаров.

20 марта 2021, 08:00

Скриншот видео: Youtube / Папарацци ТВ / Фото © Instagram / kdudoladovmailru

Мария Алалыкина

Фото © "Кинопоиск"

Фото © "Кинопоиск"

Маша Алалыкина ушла из квартета "Фабрика", занявшего второе место в первом сезоне телепроекта, ещё в 2003 году, потому что гастроли мешали учёбе в вузе. Вскоре девушка вышла замуж, приняла ислам и сменила имя на Марьям. Какое-то время она преподавала иностранные языки в Москве, но в 2009 году переехала вместе с мужем в Дагестан. С прессой Маша не общается, и о её творческой жизни ничего не известно.

Константин Дудоладов

Скриншот видео: Youtube / Папарацци ТВ / Фото © Instagram / kdudoladovmailru

Скриншот видео: Youtube / Папарацци ТВ / Фото © Instagram / kdudoladovmailru

Дудоладов участвовал в первом сезоне телешоу, но не дошёл до финала. И в этом нет ничего удивительного, ведь он не имел никакого отношения к музыке. Не стал он ею заниматься и после ухода из "Фабрики". Константин стал дизайнером одежды и стилистом, открыв сеть салонов красоты.

Анна Куликова

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / annakulikovaig

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / annakulikovaig

Куликова исполняла песни в стиле поп-рок, которые не пользовались особой популярностью. Сразу после выпуска первой "Фабрики звёзд" певица пропала с радаров. В 2005 году она снова появилась на сцене — на этот раз в составе дуэта "Куба" с участницей пятого сезона проекта Александрой Балакиревой. Но в 2009 году группа распалась, Анна окончательно ушла из шоу-бизнеса.

Жанна Черухина

Скриншот видео: Youtube / Музыкальный архив

Скриншот видео: Youtube / Музыкальный архив

Об этой "фабрикантке" с трудом вспоминают даже самые хардкорные фанаты проекта. Черухина успела исполнить всего один музыкальный номер и почти сразу покинула шоу. Вместо неё взяли упомянутого выше Константина Дудоладова. Девушка не стала продолжать свои попытки покорить сцену и посвятила себя семейной жизни.

Мария Ржевская

Фото © "Кинопоиск"

Фото © "Кинопоиск"

Эта участница второй "Фабрики" прославилась хитом "Когда я стану кошкой" и тем, что нарастила эффектные клыки. Но дальше дело не пошло: девушка завязала с музыкой после конфликта с продюсером Максимом Фадеевым. Сейчас она живёт за рубежом. По сообщениям СМИ, Мария выступает в театре и занимается дизайном мебели. О своей связи с телепроектом она старается не вспоминать.

Пьер Нарцисс

Фото © "Кинопоиск"

Фото © "Кинопоиск"

"Шоколадный заяц" — самый известный хит Пьера Нарцисса. Он же и единственный. После записи дебютного альбома герой второй "Фабрики" засветился в нескольких эпизодических ролях в комедиях и мюзиклах. Вновь о нём вспомнили лишь в 2017 году, когда имя бывшего певца появилось в заголовках новостей: сообщалось, что он избивает свою жену. О том, как складывается его творческая карьера, ничего не известно.

Кристиан Лейних

Скриншоты видео: Youtube / Музыкальный архив / Ольга Лейних

Скриншоты видео: Youtube / Музыкальный архив / Ольга Лейних

По окончании второй "Фабрики" Лейних ещё некоторое время по инерции выступал с концертами, но вскоре его популярность сошла на нет. Однако Кристиан не пал духом и полностью сменил сферу деятельности. Вместо шоу-бизнеса он начал заниматься нотариатом и нисколько не жалеет о сделанном выборе. Впрочем, иногда Кристиан позволяет себе вспомнить былое.

Евгения Рассказова

Фото © "Кинопоиск"

Фото © "Кинопоиск"

Евгения принимала участие во втором сезоне шоу, но не дошла до финала. Практически сразу она пропала из виду. Позже выяснилось, что несостоявшаяся певица решила всерьёз заняться своим образованием. В итоге девушка получила целых три диплома. Видимо, это сыграло свою роль и в том, что она стала автором трёх книг. Впрочем, Рассказова не исключает и возвращения на музыкальную сцену.

Марианна Белецкая

Скриншоты видео: Youtube / Amazing Video / Natasha Kvasova

Скриншоты видео: Youtube / Amazing Video / Natasha Kvasova

Казалось, что на "Фабрике" Марианна Белецкая нашла себя: после шоу она ещё несколько лет продолжала исполнять свои песни. Но в какой-то момент девушка поняла, что занимается не тем. За советом Белецкая отправилась к батюшке, и тот рекомендовал ей стать дирижёром церковного хора. С тех пор большую часть времени Марианна посвящает религиозной музыке, не имеющей отношения к шоу-бизнесу.

Дмитрий Прасковьин

Скриншот видео: Youtube / Музыкальный архив

Скриншот видео: Youtube / Музыкальный архив

"Тай на моих руках", — проникновенно пел Дмитрий со сцены второй "Фабрики". К сожалению, вспомнить что-то ещё об этом участнике проекта у вас вряд ли получится. И неудивительно: музыкой Прасковьин больше не занимается, зарабатывая на жизнь организацией мероприятий. Впрочем, судя по постам в соцсетях, он всё ещё ностальгирует по своей телевизионной юности.

12 голливудских актёров, которые были на грани безумия, репетируя роль по системе Станиславского

12 голливудских актёров, которые были на грани безумия, репетируя роль по системе Станиславского

Авторы
Хафизов Семен
Хафизов Семен

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