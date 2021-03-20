15 страшно-смешных фотографий, которые обязательно нужно увидеть, прежде чем заводить детей

"Вчера мы нашли телефон моей жены в туалете. Мы не знали, кто из наших троих детей положил его туда... пока жена не пролистала фотогалерею"

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"Я заснул днём после тяжёлой рабочей ночи. Проснувшись, понял, что моё лицо изуродовали вандалы. Есть двое подозреваемых, но один не идёт на контакт"

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"Взял с собой детей на парасейлинг. Они прикинулись мёртвыми..."

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"Сын устроил на кухне бардак. Это его лицо я называю "позволь мне объяснить"

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"В нашей съёмной квартире была полупрозрачная дверь в ванную. Я уже привыкла к тому, что мой нетерпеливый малыш постоянно ждал меня снаружи, но теперь это вышло на новый жуткий уровень"

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"Это моя дочь Пенни, и она показывает своему классу "что-то, что вкусно пахнет"

Фото © Reddit / meghanoeser

"Спустя девять месяцев удалёнки сегодня утром дочь впервые увидела меня в костюме. Не одобрила"

Фото © Reddit / Humvee13

"Ушло 20 часов на то, чтобы достать все части конструктора-липучки из волос нашей дочки"

Фото © Reddit / lisa.tschirlig

"Вот это — реальная жизнь"

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"Сосед рассказал, что его малыш затих на несколько минут. Вот чего это стоило"

Фото © Reddit / HeyT00ts11

"Мелкий нашёл банку белой краски. Другого результата не следовало ожидать"

Фото © Reddit / DonWFP

"Сегодня я проснулась из-за дочери, которая стояла рядом со мной вот ТАК. Никогда не была так горда... и напугана"

Фото © Reddit / bibowski

"Пятилетний сын на днях стырил бумажник моей жены и тихонько убежал в свою комнату. Сегодня её остановил офицер, и вот что было у неё вместо удостоверения личности"

Фото © Reddit / kcazdaddy

"Пришёл домой, и первое, что я увидел, — фиолетовый сын, разрисованный моей дочкой"

Фото © Reddit / yurrrrrr101

"Моя шестилетняя дочь получила тату-маркеры на Рождество и исчезла на полчаса. Самый прикол в том, что мы правда не можем избавиться от рисунков..."

Фото © Reddit / stephicus

Это лишь крошечная часть сорванцов, которые регулярно делают жизнь своих родителей немного сложнее и веселее. Ещё больше — в материале Bored Panda.

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