15 страшно-смешных фотографий, которые обязательно нужно увидеть, прежде чем заводить детей
Помимо милых моментов, вроде первых шагов и слов малыша, воспитание детей — настоящий труд. Причём довольно тяжёлый. И иногда выходки малышей могут заметно всё усложнить. В подборке ниже — 15 случаев, когда маленькие проказники чуть не свели родителей с ума и помогло лишь чувство юмора.
Фото © Reddit / goodluck_canuck, stephicus
"Вчера мы нашли телефон моей жены в туалете. Мы не знали, кто из наших троих детей положил его туда... пока жена не пролистала фотогалерею"
Фото © Reddit / footeperu
"Я заснул днём после тяжёлой рабочей ночи. Проснувшись, понял, что моё лицо изуродовали вандалы. Есть двое подозреваемых, но один не идёт на контакт"
Фото © Reddit / silentpterneas
"Взял с собой детей на парасейлинг. Они прикинулись мёртвыми..."
Фото © Reddit / thenewfoo
"Сын устроил на кухне бардак. Это его лицо я называю "позволь мне объяснить"
Фото © Reddit / Mjones_bulldog
"В нашей съёмной квартире была полупрозрачная дверь в ванную. Я уже привыкла к тому, что мой нетерпеливый малыш постоянно ждал меня снаружи, но теперь это вышло на новый жуткий уровень"
Фото © Reddit / goodluck_canuck
"Это моя дочь Пенни, и она показывает своему классу "что-то, что вкусно пахнет"
Фото © Reddit / meghanoeser
"Спустя девять месяцев удалёнки сегодня утром дочь впервые увидела меня в костюме. Не одобрила"
Фото © Reddit / Humvee13
"Ушло 20 часов на то, чтобы достать все части конструктора-липучки из волос нашей дочки"
Фото © Reddit / lisa.tschirlig
"Вот это — реальная жизнь"
Фото © Instagram / megancurrenphotography
"Сосед рассказал, что его малыш затих на несколько минут. Вот чего это стоило"
Фото © Reddit / HeyT00ts11
"Мелкий нашёл банку белой краски. Другого результата не следовало ожидать"
Фото © Reddit / DonWFP
"Сегодня я проснулась из-за дочери, которая стояла рядом со мной вот ТАК. Никогда не была так горда... и напугана"
Фото © Reddit / bibowski
"Пятилетний сын на днях стырил бумажник моей жены и тихонько убежал в свою комнату. Сегодня её остановил офицер, и вот что было у неё вместо удостоверения личности"
Фото © Reddit / kcazdaddy
"Пришёл домой, и первое, что я увидел, — фиолетовый сын, разрисованный моей дочкой"
Фото © Reddit / yurrrrrr101
"Моя шестилетняя дочь получила тату-маркеры на Рождество и исчезла на полчаса. Самый прикол в том, что мы правда не можем избавиться от рисунков..."
Фото © Reddit / stephicus
Это лишь крошечная часть сорванцов, которые регулярно делают жизнь своих родителей немного сложнее и веселее. Ещё больше — в материале Bored Panda.
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