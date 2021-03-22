Лепс, Валерия, Буйнов и многие другие: Украина возбудила дело против артистов, выступавших на открытии Крымского моста

Украинская прокуратура открыла дело против российских артистов, выступавших на открытии моста в Крыму весной 2018 года. Всего в списке оказалось 23 исполнителя. Их имена ведомство не приводит.

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив", — информирует пресс-служба.

Напомним, что открытие Крымского моста состоялось 15 мая 2018 года. Мост через Керченский пролив был построен с опережением графика на полгода. Возведение самого протяжённого в Европе моста длиной 19 километров заняло чуть больше двух лет. Одним из первых сооружение протестировал президент Владимир Путин за рулём автомобиля КамАЗ. Он преодолел мост за 16 минут. Позже на бывшей строительной площадке состоялся торжественный концерт, так возмутивший украинское руководство. На нём выступали Григорий Лепс, Пелагея, Александр Маршал, Валерия, Денис Майданов, Ольга Кормухина, Александр Буйнов, Юлианна Караулова, Стас Пьеха и другие артисты.

Ранее Владимир Путин объяснил, почему Крым является сакральным местом. Президент отметил, что именно на этой земле принял крещение князь Владимир — и это событие превратило её в колыбель формирования духовного единства всех россиян.

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