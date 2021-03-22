"Поддержка китайских товарищей": Эксперт по этикету объяснила значение ироничной маски Лаврова
Сегодня глава МИД РФ прибыл в Китай в аксессуаре с провокационной надписью FCKNG QRNTN.
Сергей Лавров. Фото © МИД России
Как сообщалось ранее, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с дипломатической миссией в Китай в защитной маске с ироничной и одновременно провокационной надписью: FCKNG QRNTN. Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в беседе с Лайфом объяснила возможный посыл министра иностранных дел.
"Наши китайские коллеги — это не просто коллеги и партнёры, а друзья, поэтому в этой среде эта шутка уместна. Ведь в кругу друзей и людей понимающих мы забываем, что США обвинили в пандемии именно Китай. Такое отношение к карантину, возможно, означает поддержку китайских товарищей с нашей стороны", — сказала Николаева.
По словам эксперта, ни России, ни Китаю этот карантин уже особенно "не мешает", так что такие действия Лаврова можно расценивать как указание на то, что "карантин уже всех замучил". При этом, отметила специалист, подоплёка этой шутки также может означать поддержку китайцев, что "мы не обвиняем их в этом вирусе, в отличие от США". С этой точки зрения такой юмор имеет право на существование.
"Это не только хорошо и забавно, когда в целом можно позволить себе некую иронию и добавить перчинку. Но и приятно, когда есть люди, разделяющие твою точку зрения, и в их среде можно такой шуткой "на грани фола" воспользоваться", — заключила Николаева.
Как ранее писал Лайф, в Гуйлине Лавров обсудит вопрос преодоления ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. После Китая дипломат посетит Южную Корею.
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