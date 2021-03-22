Россияне за четыре дня приобрели туров с кешбэком на миллиард рублей

За четыре дня продажи туров с частичным возвратом денег превысили миллиард рублей. Об этом журналистам сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы видим, что динамика спроса уже превышает прошлогодние показатели программы в 2,5–3 раза", — заявила она, отметив, что за три года существования этой госпрограммы выросла её узнаваемость, а также доверие к ней.

Лидерами среди направлений для путешествий, по словам главы Ростуризма, стали Краснодарский край, Крым и Подмосковье. В топ-10 также попали Ставрополье, Алтай, Санкт-Петербург, Москва, Татарстан, Калининградская и Тюменская области.

Как ранее сообщал Лайф, с 17 марта вновь открыта продажа туров по России, за которые государство вернёт 20% от стоимости. Приобрести поездки можно до 15 июня, а отправиться в путешествие — до 30 июня текущего года.

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