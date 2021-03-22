Заставлял лаять под столом и копать себе могилы. Россиянин довёл беременную жену до суицида

Житель Псковской области на протяжении многих лет издевался над своей женой, в том числе избивал, когда она была беременна, вывозил по ночам на кладбище и в лес, где заставлял "копать себе могилы". В итоге женщина покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Отмечается, что издевательства продолжались в период с 2015 по 2019 год из-за того, что мужчина по надуманным причинам испытывал чувство ревности. Он регулярно бил супругу руками, ногами, металлической кочергой, отвёрткой, кусал и душил женщину. Часто это происходило на глазах у малолетних детей семейной пары.

Мужчина пугал жену убийством и регулярно, в том числе при посторонних лицах, оскорблял её. Он также запрещал ей мыться и краситься, общаться со знакомыми, угрожая физической расправой. А когда отец семейства выпивал с родственниками или знакомыми, то заставлял женщину залезать под стол и изображать собаку.

Издевательствам подвергались и две малолетние дочери супругов, которых мужчина также избивал и унижал. Иногда он оставлял их совсем одних в деревенском доме на несколько суток без достаточного количества еды.

Женщина несколько раз обращалась к полицейским, но каждый раз забирала заявления о действиях мужчины, рассчитывая на то, что он изменит своё отношение. В определённый момент она не выдержала и покончила жизнь самоубийством.

Мужчину обвиняют в преступлениях по статьям "Доведение до самоубийства беременной женщины", "Истязание несовершеннолетних, беременной женщины", а также "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетними". Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Лайф рассказывал, что в посёлке под Новосибирском нашли тело шестилетнего мальчика. По подозрению в совершении преступления задержаны мать и отчим погибшего ребёнка.

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