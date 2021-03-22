В Уссурийске таксист откусил палец женщине, сфотографировавшей его машину

В Уссурийске местный таксист повздорил с мужчиной и в ходе конфликта откусил палец его жене. Отмечается, что инцидент произошёл в минувшую субботу, 20 марта, на парковке торгового центра.

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Как рассказал источник Лайфа, женщина сфотографировала автомобиль таксиста, так как на нём был записан номер для заказа. 49-летнему водителю это не понравилось, он начал выяснять отношения с мужем потерпевшей. Затем в ход пошли кулаки, женщина стала заступаться за супруга и тоже полезла в драку. В итоге таксист откусил ей фалангу мизинца.

Отмечается, что пострадавшую после происшествия госпитализировали. По данному факту полиция уже проводит проверку. После определения степени тяжести вреда, который был нанесён здоровью женщины, правоохранители примут процессуальное решение.

А ранее в одной из больниц Петербурга мужчина откусил подруге ухо. Прибывшие полицейские обнаружили у 29-летнего постояльца пакетик с подозрительным зелёным веществом. Он был задержан. По инциденту проводится проверка. Девушку после происшествия госпитализировали.

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