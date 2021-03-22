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В Уссурийске таксист откусил палец женщине, сфотографировавшей его машину

Случившимся заинтересовалась полиция.

22 марта 2021, 13:33

В Уссурийске местный таксист повздорил с мужчиной и в ходе конфликта откусил палец его жене. Отмечается, что инцидент произошёл в минувшую субботу, 20 марта, на парковке торгового центра.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Как рассказал источник Лайфа, женщина сфотографировала автомобиль таксиста, так как на нём был записан номер для заказа. 49-летнему водителю это не понравилось, он начал выяснять отношения с мужем потерпевшей. Затем в ход пошли кулаки, женщина стала заступаться за супруга и тоже полезла в драку. В итоге таксист откусил ей фалангу мизинца.

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Отмечается, что пострадавшую после происшествия госпитализировали. По данному факту полиция уже проводит проверку. После определения степени тяжести вреда, который был нанесён здоровью женщины, правоохранители примут процессуальное решение.

А ранее в одной из больниц Петербурга мужчина откусил подруге ухо. Прибывшие полицейские обнаружили у 29-летнего постояльца пакетик с подозрительным зелёным веществом. Он был задержан. По инциденту проводится проверка. Девушку после происшествия госпитализировали.

"Нашёл с кем бодаться": Во Владивостоке таксист не поделил дорогу с БТР — видео

"Нашёл с кем бодаться": Во Владивостоке таксист не поделил дорогу с БТР — видео

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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