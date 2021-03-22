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Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

Сотрудников Посольства РФ в Софии вышлют из страны.

22 марта 2021, 13:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух российских дипломатов персонами нон грата в связи со "шпионским скандалом". Они будут высланы из страны.

"В МИД Болгарии был сегодня вызван советник-посланник, ему была вручена нота об объявлении сотрудников посольства персонами нон грата", — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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19 марта шестеро сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. На брифинге были представлены аудио- и видеоматериалы, полученные с помощью специальных средств. По утверждению прокуратуры, они доказывают противоправные действия задержанных. Вместе с тем главный обвинитель Иван Гешев отметил, что преступная группа была раскрыта при содействии спецслужб стран ЕС и США.

Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить все спекуляции по этому делу до суда. В дипмиссии выразили надежду, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".

20 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности объявить дипломатов из России нежелательными персонами в связи с недавним задержанием сотрудников Минобороны Болгарии и её военной разведки по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Ранее прокуратура Болгарии возбудила два специализированных досудебных разбирательства по делу о шпионаже двух российских дипломатов, которых позднее объявили персонами нон грата.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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