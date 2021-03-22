"Будет много жертв": Неизвестный в Москве угрожает взорвать школу, требуя 5 миллионов рублей
По его словам, здание заминировано, а деньги нужно перевести по номеру телефона до вечера.
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В Москве неизвестный мужчина угрожает взорвать школу на проспекте Андропова, если он не получит пять миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что руководство учебного заведения получило письмо на электронную почту, в котором представившийся администратором террористической группировки некий Даниил Салтыков заявил, что школа заминирована и может быть взорвана одним нажатием кнопки, после чего "взлетит до небес".
Взамен автор послания требует перевести на телефон пять миллионов рублей до 20:00 мск. Он оставил номер и добавил, что, если перевода не будет до назначенного времени, случится "много жертв".
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