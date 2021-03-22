Путину доложили о разработке вакцины от коронавируса для малышей
Новый препарат может быть готов уже в этом году.
Фото © ТАСС / Zuma
Глава центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса "Спутник V", Александр Гинцбург на совещании по вопросу вакцинации от CoViD-19 рассказал президенту России Владимиру Путину о создании препарата для прививок от инфекции для самых маленьких детей.
По словам Гинцбурга, детское население будет разделено на несколько групп — начиная с возраста 11–12 или 13 лет и постепенно уменьшая его. Учёный отметил, что по этому вопросу ведётся работа с педиатрами.
"Следующая группа будет до восьми лет. Потом восемь лет, а дальше затрудняюсь прогнозировать, наверное, три-четыре года. Возможно, опустимся и на более низкую возрастную группу, и для неё у нас разработана, запатентована, начинаются клинические испытания интраназальной формы "Спутника V". Это щадящая и удобная форма вакцинации маленьких детей, которые травмируются от вида шприца", — рассказал глава центра Гамалеи.
По словам Гинцбурга, новая вакцина может быть готова уже в этом году.
Ранее Путин заявил об абсолютной надёжности и безопасности российских вакцин от ковида. Побочных эффектов от их применения по-прежнему не выявлено.
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